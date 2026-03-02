Javier Milei

Presidente de Argentina

Su victoria con la aprobación de la polémica reforma laboral no elimina las relaciones que se le atribuyen con un operador cripto vinculado a una supuesta estafa. En medio de la investigación se detectó que había intercambiado comunicación con el empresario Mauricio Novelli, uno de los imputados en el escándalo $Libra.

Román Jáquez Liranzo

Presidente de la JCE

Al dar a conocer el calendario para las elecciones de 2028 le faltó la advertencia a los partidos políticos de que tienen que sujetarse a las normas o atenerse a las consecuencias. Aunque fuera solo para guardar las apariencias, a sabiendas que que la JCE no dispone de mecanismos de coerción que evite que los partidos violen algunas normas.

Samuel Pereyra

Presidente Refinería de Petróleo

Con la fama de mal administrador que ha perseguido al Estado hay que celebrar destellos de eficiencia como los 3,208 millones de pesos en utilidades que dijo obtuvo la empresa en 2025. Y con las opacidades que han caracterizado el sector público la rendición de cuentas es una obvia muestra de transparencia.