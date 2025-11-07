AEROPUERTO LAS AMéRICAS. Los vuelos internacionales entre Estados Unidos y República Dominicana se desarrollan con normalidad, pese a entrar en vigencia hoy, la disposición del presidente Donald Trump, de reducir hasta un diez por ciento, las operaciones aéreas desde y hacia aeropuertos estadounidenses.

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), comunico que no ha recibido notificación de ninguna de las líneas aéreas norteamericanas, sobre la disminución de sus vuelos desde y hacia varios aeropuertos de Estados Unidos.

La mayoría de los vuelos entre Estados Unidos y República Dominicana, se producen desde y hacia los aeropuertos de Nueva York, Boston, Dallas, Miami y Orlando, donde las operaciones aéreas se han vistos afectadas por la escasez de controlares aéreos.

Desde este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), comenzó a aplicar la disposición de reducir los vuelos comerciales internacionales, cuya disminución alcanzaría hasta el diez por cientos de las operaciones.

Se afirma que la disposición afectaría las operaciones áreas entre Estados Unidos y diversos países del Caribe, incluyendo Republica Dominicana, aunque desde aquí, de acuerdo a Aerodom, los vuelos se realizan con normalidad.

Desde la mañana de hoy, las líneas aéreas, American Airlines, Jet Blue, United Airlines, Delta y otras, chequeaban con normalidad sus pasajeros, la mayoría de ellos hacia Nueva York, Miami, Orlando, Atlanta, Boston y otros destinos estadounidenses.

Sin embargo, entre empleados de algunas de las aerolíneas, reina la expectativa, de que en la medida en que avanza la hora, podría haber disposición de reducir la cantidad de vuelos, fruto de la crisis por falta de controladores aéreos en aeropuertos estadounidenses.