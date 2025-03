Donald Trump

Presidente Estados Unidos

Vuelve a excederse al amenazar con imponer aranceles a los países que compren petróleo o gas a Venezuela. Si Estados Unidos no quiere negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese es su problema, pero no puede castigar, como si se tratara de colonias, a los países que lo hagan sobre la base de su soberanía y autodeterminación.

Puedes leer: Otra estocada para su orgullo

Rafael Barón Duluc

Coordinador comisión especial Senado

Aunque no se haya descartado tocarla, la cesantía no es el único elemento crítico de la revisión del Código Laboral. Pese a que en las discusiones se escucharon a todos los sectores, el informe que rendirá la comisión que preside no ha dejado de generar expectativas por los muchos intereses que se sabe giran sobre el proyecto.

Germana Quintana

Directora de teatro

Sus aportes al arte dramático la hacen merecedora del reconocimiento que se ha propuesto con motivo del Día del Teatro. Actuar, dirigir y enseñar han marcado su trayectoria en un género del cual es de las principales exponentes. El grupo Lope de Vega ha atinado al reconocerla como la “Dama del Teatro”.