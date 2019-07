Con el llamado del expresidente Leonel Fernández a protestar frente al Congreso Nacional contra los aprestos reeleccionistas se reinician hoy las manifestaciones en los alrededores de la sede legislativas contra una reforma constitucional.

El exgobernante denunció un laborantismo en la sombra que busca captar legisladores para que apoyen una reforma a la Carta Magna que habilite para optar por un tercer mandato consecutivo al presidente Danilo Medina.

Fernández resaltó que más del 70 por ciento de la población rechaza una reforma constitucional con fines reeleccionistas.

Al mismo tiempo dijo que la Coalición de la Defensa a la Constitución y la Democracia le informó que a partir de hoy iniciará un proceso de firmas contra esas pretensiones en los alrededores del Congreso.

“Nosotros confiamos de que la sensatez se impondrá, de que la razón prevalecerá y que se respetará la Constitución de la República”, dijo Fernández al encabezar una asamblea con sus seguidores en un hotel del Distrito Nacional.

Agregó que “sin embargo, hay un laborantismo en la sombra para que esto se produzca y nosotros lo rechazamos plenamente. Estamos convencidos que con la lucha del pueblo, la convicción que existe en la sociedad dominicana de respeto a la Constitución para que se consolide la democracia, venceremos en esta lucha y se abrirán nuevas perspectivas para seguir fortaleciendo el estado social y democrático”.

Destacó que a partir de hoy solo quedarían 18 días hábiles hasta el 26 de junio cuando culmina la actual legislatura para que se intente modificar la Constitución y que será un proceso forzoso porque hay interés de captar legisladores que están en desacuerdo, y que sus propias direcciones políticas han rechazado que se produzca el cambio a la Carta Magna.

Consideró que no se puede pretender hacer una reforma constitucional cuando hay una sociedad que está en contra, y que en todas las encuestas se ha reflejado de manera consistente que el 70 % de la población dominicana ha dicho que está en desacuerdo.

“La sociedad civil, instituciones como Finjus, Participación Ciudadana, Juan 23, etcétera, todas se han expresado sistemáticamente en contra”, precisó Fernández.

Agregó que “empezará un proceso de ciudadanos que iremos a los entornos del Congreso Nacional a estampar su firma en defensa a la Constitución de la República y ese será un fenómeno de masas de carácter popular.

Fernández dijo que la Carta Sustantiva es un pacto social, es la ley de leyes “y por lo consiguiente, lo que se estila en cualquier país democrático con fuertes instituciones es un debate nacional, como lo hicimos en 2010”.

Expresó que dentro de las filas del partido gobernante, “el partido más fuerte de la República Dominicana, un segmento importante no está de acuerdo con una segunda reforma constitucional consecutiva, que solo se concentra fundamentalmente en la continuación en el poder del mandatario de turno”.

“En la historia de la República Dominicana eso nunca ha ocurrido, dos reformas constitucionales consecutivas con el principal objetivo de que el presidente de la República permanezca… ¡eso no ha ocurrido!”, dijo Fernández.

Por nueve días el Congreso se mantuvo rodeado por militares y policías para evitar que los opositores a una reforma constitucional se acercaran a protestar a la sede legislativa.

La militarización incluyó todo el perímetro del Centro de los Héroes, lo que fue rechazado por distintos sectores.

La legislatura vence

La presente legislatura ordinaria vence el próximo 26 de este mes. En más de una ocasión los legisladores danilistas Elpidio Báez, Manuel Díaz, Tulio Jiménez, así como el senador Adriano Sánchez Roa han dicho repetidas veces que tienen los votos necesarios para pasar una reforma constitucional que habilite para otra repostulación el presidente Medina, pero hasta el momento no han sometido proyecto que declare la necesidad de la reforma.