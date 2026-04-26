Senado reconoce figuras del arte y la cultura del Cibao 

Ricardo de los Santos, junto a parte de los homenajeados en Santiago. Foto/El Nacional.

Santiago.- El Senado rindió un homenaje a destacadas figuras del arte y la cultura de la región norte del país, durante la gala “Raíces Vivas de la Cultura del Cibao”, un evento celebrado en esta ciudad.

El acto se llevó a cabo con motivo de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, y se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura.

La actividad se realizó en la sala La Restauración del Gran Teatro del Cibao, con el objetivo de valorar el aporte de ciudadanos que han fortalecido desde sus provincias la identidad dominicana.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien manifestó su alegría y satisfacción de ser partícipe de ese “momento histórico”.

«Gracias por el esfuerzo y el trabajo tesonero de cada uno de ustedes y por servir de buen ejemplo a las presentes y futuras generaciones. Como expresó Pedro Henríquez Ureña, solo la cultura salva a los pueblos», dijo el legislador.

Entre los reconocidos figura Juan Francisco de Jesús Vásquez Acosta (Juampa), por su trayectoria de más de cuatro décadas y su aporte a la preservación de la memoria histórica del arte y la cultura dominicana.

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Juampa, oriundo de Cotuí, provincia Juan Sánchez Ramirez, es un destacado gestor y animador cultural, quien confecciona disfraces de carnaval introduciendo elementos que fomentan la identidad nacional.

Otros de los reconocidos fueron Dustin Muñoz (filosofo, pintor y escultor de Dajabón); José Lantigua Cruz “Bule” (artesano, educador y gestor cultural), y el vegano Facundo Peña (Músico y compositor de merengue típico).

También se reconoció al pintor y escultor de la provincia Santiago de los Caballeros, Jacinto Domínguez, por su trayectoria y aportes a la cultura.

De su lado, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reconoció el “espíritu, buena actitud y e intención” demostrada por el presidente del Senado.

«Si hoy tenemos la oportunidad de reconocer a estas figuras prominentes de la cultura y el arte nacional y, en específico, de la región del Cibao, se debe a la determinación de Ricardo de los Santos y el cuerpo legislativo que honra a República Dominicana», señaló el funcionario.

Mientras, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta, senador Carlos Gómez, subrayó que, con este reconocimiento, «los nombres de estos artistas quedan escritos en la memoria institucional de la nación».