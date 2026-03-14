Afirma que representar a RD es de las mejores decisiones de su carrera como deportista

Miami.- Un jugador que no nació en República Dominicana está en el roster del equipo criollo en el Clásico Mundial de Béisbol.

Su nombre es Austin Wells, quien se unió al equipo en las últimas horas previo al corte final del roster y quien ha brillado igual que la mayoría de estelares dominicanos con sus batazos y jocosas celebraciones en el clubhouse.

Decidió el triunfo de República Dominicana en cuartos de final contra Corea del Sur para clasificar a la ronda semifinal y aseguró que vive la mejor experiencia de su carrera como deportista.

¿Es la era de Austin Wells?

“Es una sensación increíble, lo mejor que he vivido en mi carrera y ayudar al equipo a ganar es muy especial. Mi mejor momento es ganar. Se siente bien ganar y pasar a la próxima ronda”.

Bat Flips

Sobre las celebraciones luego de los jonrones, Wells dice que debe aprender a reaccionar con más emoción para imitar a Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero y Fernando Tatis Jr. a quienes considera los mejores haciendo el bat flip.

Austin mencionó a su hermano Carson Wells y a su madre Michelle Fernández, quienes son su principal motivación para jugar al béisbol ya que siempre lo acompañan con los Yankees de Nueva York y también disfrutan la experiencia en Miami en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Significa mucho que tu familia esté orgullosa de ti. Mis hermanitos y yo nos criamos juntos, son mis mejores amigos”.