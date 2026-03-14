República Dominicana clasifica a Juegos Olímpicos tras victoria en Clásico Mundial de Béisbol

MIAMI.- Además del pase a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, la República Dominicana logró su boleto olímpico a los Juegos de Los Ángeles 2028, tras el triunfo 10-0 sobre Corea del Sur.

Los quisqueyanos clasificaron gracias a su récord de 5-0 en el torneo organizado por las Grandes Ligas y respaldado por la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

La información de la clasificación fue confirmada por la WBSC, quien posteó en sus redes: “República Dominicana aseguró el primero de dos lugares para América en los Juegos Olímpicos LA”.

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La victoria dominicana se combinó con una derrota de Canadá, que cayó frente a Estados Unidos 5-3 en los cuartos de final del Clásico que se disputa en Houston.

Independientemente del resultado de Venezuela, que posee marca de 3-1 y que enfrenta a Japón este sábado, así como Puerto Rico, con 3-1 y se mide contra Italia, su marca de ganados y perdidos quedaría igual o inferior a lo que pudiera tener el equipo de Quisqueya.

Si Venezuela y Puerto Rico ganan sus respectivos partidos en cuartos de final, se enfrentarían entre sí, lo que dejaría a uno de los dos con marca de un hipotético 4-1, mientras que el otro se despide, lo que da automáticamente el paso al sueño olímpico.

La República Dominicana participará en unos Juegos Olímpicos por cuarta ocasión. Estuvo en Los Ángeles 1984 (como invitado para partidos de exhibición); Barcelona 1992 y Tokio 2020, en donde se adjudicó la medalla de bronce.