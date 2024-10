Yadier Molina a la cabeza de las Águilas Cibaeñas

El boricua Yadier Molina asumirá en las próximas horas las riendas de las Águilas Cibaeñas, según información confirmada por la redacción deportiva de El Nacional la mañana de este lunes.

El pésimo arranque de 2-7 que tienen las Águilas, ha cobrado el despido como dirigente de Manny García.

Puedes leer: Licey blanquea de nuevo a las Águilas

Desde hace varios días se advertía que si la situación en el conjunto cibaeño continuaba, sería despedido García, situación que se desbordó tras las dos blanqueadas seguidas que propinaron los Tigres del Licey.

Reportes indican que el contacto con Yadier lleva varios días y no fue hasta anoche cuando salió relucir sobre su contratación por las Águilas, aunque el equipo hasta el momento no ha oficializado la designación del ex receptor de los Cardenales de San Luis.