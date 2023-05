Yailin dice «Mañana será bonito», ¿querrá facturar también?

Santo Domingo.- Un simple oración, tres palabras fueron suficientes para que la cantante urbana Yailin “La más viral” generara el martes por la noche un sin fin de comentarios entre sus seguidores en Instagram.

Una foto de la dominicana junto al mensaje “Mañana será bonito”, acompañado por dos emojis característicos de la frase, es lo que tiene a miles alborotados debido a que así se llama el reciente disco y una de las canciones de la colombiana Karol G, ex pareja de quien fuera su esposo, el boricua Anuel AA.

La intérprete de “Chikilio” parece no quiere quedarse atrás de los que están facturando en base a sus rupturas amorosas, o al menos así lo creen sus seguidores en redes sociales.

“O facturamos to` o me llevo la caja chica”, comentó la rapera Melymel, recibiendo un “Habló mamá” como respuesta por parte de Jorgina Guillermo, nombre real de Yailin.

Se recuerda que, en las últimas semanas artistas como Karol G, Shakira y el mismo Anuel, han estado en boca de muchos por sus nuevos temas cuyas letras se han convertido en mensajes directos e indirectos sobre sus pasadas relaciones de pareja.

Aparentemente, ponerle letra y música a sus escándalos amorosos es la nueva forma de facturar y mantenerse en escena, con gente a favor o en contra.

Yailin, quien tras dar a luz a su pequeña Cattleya no no había emitido ninguna publicación referente a la historia de amor y desamor que protagoniza junto a su ex esposo y la “Bichota”, ahora parece que busca seguir dando de qué hablar entre sus fanáticos, quienes no esconden su deseo de una colaboración musical entre ambas latinas.