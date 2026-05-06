Santo Domingo.- La urbana Yailin La Más Viral denunció este miércoles que el concierto en el Anfiteatro de Puerto Plata para el Día de las Madres no se llevará a cabo porque la administración del aforo no está de acuerdo con el tipo de música y las letras que interpreta.

“Así como canto música explícita, también canto música limpia, romántica y con mensajes positivos. Un artista no debe ser juzgado solo por una canción o por un estilo. La música tiene muchas formas de expresión y todas merecen respeto», expresó la cantante.

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Dirigiéndose a quienes critican su trabajo, Yailin recordó que “nadie puede apagar un talento solo porque no encaje en su forma de pensar”.

En ese sentido, sostuvo que “la música no daña, daña la mala intención con la que algunos quieren señalar y destruir”.

La popular intérprete aprovechó para hacer un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, pidiéndole que interceda para que se respete la libertad de expresión artística y no se limite el derecho de los artistas dominicanos a presentarse en espacios públicos por su estilo musical.

La artista reafirmó su compromiso con su público, asegurando que “voy a seguir siendo auténtica, real y fiel a quien soy”. “Gracias a mi público por apoyarme siempre, porque ustedes son la verdadera razón por la que sigo creciendo cada día más”, puntualizó.

«Esto no me detiene… Vienen cosas más grandes, más fuertes y más bonitas», concluyó Yailin