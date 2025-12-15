Yandel se presentará en Altos de Chavón con la Orquesta Sinfónica Nacional

Yandel se presentará el 28 de febrero en República Dominicana con su “Yandel Sinfónico Tour” junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

El cantante puertorriqueño celebrará su concierto en el Anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana con la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias.

Las boletas estarán disponible en Uepa Tickets. La preventa será para clientes de Visa Banreservas desde las 2:00 de la tarde de este lunes con un 15 % de descuento hasta agotar existencia, mientras que la venta general será a partir de las 2:00 de la tarde del martes 16 de diciembre.

Con esta gira, Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel, ha logrado agotar sus funciones en el Movistar Arena de Madrid y presentaciones en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami.

Con este formato, el artista repasa su legado musical en compañía de decenas de músicos con formación clásica, ofreciendo versiones únicas de éxitos como “Yandel 150”, “Teléfono” y “Ay Mi Dios”.