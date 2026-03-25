SAN FRANCISCO (AP) — Aaron Judge no conectó ningún hit en el día inaugural por primera vez y se ponchó cuatro veces por primera vez desde septiembre de 2024, pero los Yankees de Nueva York aún produjeron mucha ofensiva y vencieron a San Francisco 7-0 el miércoles por la noche en el debut del mánager de los Gigantes, Tony Vitello, al comenzar la temporada de las Grandes Ligas.

José Caballero impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo productor en la segunda entrada, en la que anotaron cinco carreras, y también perdió la primera apelación que presentó ante el llamado árbitro robot de las Grandes Ligas de Béisbol, apelando sin éxito un strike de Logan Webb en la cuarta entrada.

Max Fried (1-0) permitió dos hits en 6 1/3 entradas y se convirtió en el quinto lanzador de los Yankees desde 1969 con al menos 6 1/3 entradas sin permitir carreras en el día inaugural, uniéndose a Catfish Hunter (1977), Ron Guidry (1980), Rick Rhoden (1988) y David Cone (1996). Nueva York ganó un partido inaugural sin permitir carreras como visitante por primera vez desde 1967.

Webb (0-1) comenzó la cuarta entrada con un lanzamiento de 90.7 mph que impactó en la esquina superior interna y fue declarado strike por Bill Miller, árbitro de las Grandes Ligas desde 1997. Caballero se tocó el casco y las 12 cámaras Hawk-Eye del Sistema Automatizado de Bola-Strike confirmaron la decisión de Miller en un gráfico mostrado en el marcador del Oracle Park.

Caballero conectó un sencillo en la segunda entrada y Ryan McMahon le siguió con un sencillo de dos carreras antes de que el sencillo de Austin Wells provocara una visita al montículo de Webb. Trent Grisham conectó un triple de dos carreras y fue examinado por el personal médico tras un fuerte deslizamiento hacia la tercera base.

Judge fue abucheado antes del partido y durante cada turno al bate al comenzar su undécima temporada en las Grandes Ligas. El nativo de California había sido pretendido por los Giants durante la agencia libre de 2022, pero finalmente optó por la oferta de los Yankees de un contrato de nueve años por 360 millones de dólares .

Webb, quien ganó 15 juegos la temporada pasada y que hacía su quinta apertura en el día inaugural, permitió seis carreras limpias (siete en total) y nueve hits en cinco entradas.

Vitello, de 47 años, dio el gran salto tras entrenar en la Universidad de Tennessee.