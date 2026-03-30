El dominicano Yaxel Lendeborg sitúa su nombre como los mejores prospectos para la NBA de cara a la próxima temporada.

Otra vez el titular es Yaxel Lendeborg.

Tras el convincente triunfo de Michigan 95-62 sobre Tennessee para avanzar al Final Four, el dominicano dijo que el equipo hará lo que sea necesario para lograr el título.

“Jugar en equipo nos motiva cada día, es lo que nos ha dado resultado en toda la temporada”.

Ayer, Lendeborg anotó 27 puntos y lanzó de 19-10 desde el campo.

Agregó 7 rebotes, cuatro asistencias, dos bloqueos y un robo en 34 minutos de juego.

La transmisión del encuentro con alcance en todo el mundo, enfocó a sus padres Yaxel Lendeborg, ex jugador de baloncesto y Yissel Raposo, ex jugadora de voleibol, luego de cada punto de su hijo.

Con la victoria Michigan elevó su récord a (35-3) en la temporada y el próximo sábado se medirán a la universidad de Arizona.

El joven de 22 años y de 6 ’9 de estatura dijo que el equipo está emocionado por ese duelo, el cual representa la oportunidad de clasificar al juego por el campeonato nacional.

Sin miedo

“Siempre quisimos jugar contra ellos, contra ese equipo”, dijo Lendeborg. “Son un equipo realmente muy bueno, así que va a ser un partido muy divertido”.

Se convirtió en el tercer jugador de Michigan en anotar al menos 23 puntos en tres partidos consecutivos del Torneo de la NCAA.

Grupo selecto

Juwan Howard, Yaxel Lendeborg y Glen Rice registraron grandes actuaciones para Michigan.

Juwan Howard lo hizo en cuatro seguidos en 1994 y Glen Rice en los 6 juegos del torneo, para promediar 30.6 y lograr el campeonato en 1989.

El dominicano fue seleccionado el Mejor Jugador del Big Ten, tras registrar promedios de 14.7 puntos, 6.9 rebotes y 3.2 asistencias.

Satisfecho

El dirigente de los Wolverines de Michigan, Dusty May, sostuvo que sus jugadores han demostrado estar al nivel de las expectativas durante toda la temporada y sobre todo que han demostrado carácter para los encuentros más importantes.

“Nos gusta nuestra posición actual al final del partido. Nos hacemos mejores como equipo al final de cada juego”.