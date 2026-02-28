La felicidad se hizo visible para la capitán Yirandy Paniagua Sosa, de la P.N., tras ser ascendida al rango de mayor por disposición del presidente Luis Abinader y por recomendación del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general policial.

El ascenso, otorgado en el marco de la Policía Nacional, representa no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también el resultado de años de entrega, vocación de servicio y compromiso firme con la institución y con la sociedad.

La ahora mayor Yirandy Paniagua Sosa recibió la noticia con visible emoción, reflejando orgullo y gratitud por la confianza depositada en su labor. Este nuevo rango simboliza el fruto del esfuerzo constante, la disciplina y la perseverancia que han marcado su carrera profesional.

Se trata de un momento significativo que inspira a sus compañeros de armas y reafirma que el trabajo honesto, la responsabilidad y la dedicación siempre encuentran recompensa. Con este ascenso, la oficial continúa fortaleciendo su compromiso con los valores y la misión de la institución, asumiendo con determinación los nuevos retos que conlleva su investidura.