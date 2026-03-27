Un video difundido en redes sociales ha generado gran impacto al mostrar los momentos previos a la muerte asistida de una joven de 25 años en España, ocurrida el pasado 26 de marzo. En las imágenes se observa a Yolanda Ramos, la madre de Noelia, visiblemente afectada, intentando convencer a su hija de reconsiderar su decisión, en una escena que ha despertado un amplio debate público.

La joven, identificada como Noelia Castillo, padecía paraplejia y había optado por someterse a eutanasia, un procedimiento legal en ese país. Según informaciones, su madre habría recibido una propuesta económica considerable que incluía tratamiento psicológico y psiquiátrico, así como apoyo material como vivienda, vehículo y equipos especializados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la joven.

En medio de la controversia, Yolanda ofreció declaraciones en el programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3, donde compartió un emotivo mensaje dirigido a su hija en lo que describió como su último intento por darle esperanza.

«Tengo la biblia en la mano porque, aunque no soy católica, soy cristiana y he estado rezando todos los días. Hoy me ha llegado un suspiro por la gente, por un contacto, y se lo dedico a Noelia porque son mis últimas palabras, yo ya no puedo hacer nada«, dijo.

Durante la entrevista, la mujer también leyó un mensaje recibido de una persona interesada en ayudar a su hija:

«Te voy a leer este texto por si a caso: estoy dispuesto a ofrecer todo lo que esté a mi alcance para que reciba la ayuda física y psicológica sin importar el costo. James», dijo.

Asimismo, aseguró que múltiples profesionales de la salud mental se ofrecieron a brindar apoyo, aunque estas alternativas no fueron aceptadas. En su despedida, expresó:

«Son mis últimas palabras, por si acaso tú quieres. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo, igual que estoy pa’ lo malo, también voy a estar para lo muy bueno», concluyó.

Por su parte, la joven explicó en la misma entrevista cómo había decidido vivir sus últimas horas. Indicó que permitiría a sus seres queridos despedirse previamente, pero que prefería estar sola al momento del procedimiento, incluso rechazando la presencia de su madre en la habitación.

«Me dijo que, igual que me ha visto nacer, que quiere verme cerrar los ojitos… pero le he dicho que no».

También reveló cómo deseaba afrontar ese momento final:

«Quiero morirme mona, quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo«. El caso ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública, reavivando el debate sobre la eutanasia, la autonomía de los pacientes y el papel de la familia en decisiones de este tipo. El video, en particular, se ha viralizado por la intensidad emocional del intercambio entre madre e hija en sus últimos momentos juntas.