Youtuber Paul Harrell anuncia su propia muerte

El youtuber e influencer Paul Harrell, reconocido por sus videos sobre técnicas de defensa personal, falleció a los 58 años tras padecer cáncer de páncreas.

De acuerdo a medios internacionales, la noticia de su muerte fue anunciada de manera poco convencional por el propio Paul Harrell en su canal de YouTube, donde contaba con más de 1.2 millones de suscriptores.

En un emotivo video titulado «Estoy muerto», Harrell se despidió de sus seguidores. El mensaje póstumo sorprendió a su audiencia por la sinceridad y serenidad con la que enfrentó su partida.

En el video, Harrell aparece sentado en el tronco de un bosque, acompañado de sus muletas, las cuales utilizaba tras una fractura de cadera, debido a que el cáncer había hecho metástasis en los huesos.

En su característico tono tranquilo y sereno, comenzó con las palabras: «Si me estás viendo, estoy muerto», y así anunció su fallecimiento de manera directa.

«Estoy grabando esto y dándole instrucciones a Brad para que lo publique después de mi muerte. Así que, si me están viendo, estoy muerto», explicó el youtuber, dejando claro que su partida era inminente.

El youtuber explicó a sus seguidores la rapidez con la que el cáncer avanzó, le impidió seguir porque esperaba seguir creando contenido por al menos una década más.

Agregó también: «Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso cuando me diagnosticaron, esperaba que estuviéramos aquí al menos dos o tres años más, pero resultaron ser solo unos pocos meses más. Me disculpo por eso. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos».