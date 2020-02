View this post on Instagram

#ElPuebloDespertó . Jóvenes Dominicanos… ES AHORA NUESTRO MOMENTO. Tomemos la rienda de nuestro país. Le dimos suficiente tiempo a un grupo de personas que solo de preocupaban por sus intereses individuales y de un grupito. . #DespiertaRD #ProtestaRD #Trabucazo2020 . EL 27 DE FEBRERO NOS VEMOS EN LA PLAZA DE LA BANDERA DOMINICANA DESDE LAS 9am. . Canción: @ritaindianalamontra Realización: @saulsilvphoto