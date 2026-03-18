Zoom turístico: Ofertas de pisos en feria



La diáspora dominicana en los Estados Unidos cuenta, a partir de esta semana, con una oportunidad sin precedentes para consolidar su patrimonio en tierra dominicana.

El Banco de Reservas inicia su esperada Feria Inmobiliaria en Nueva York y Lawrence, un evento diseñado para conectar a los dominicanos ausentes con una oferta habitacional y turística que supera las 6,000 unidades disponibles.

Más allá de la vivienda tradicional, el punto focal de esta edición es el segmento de propiedades turísticas. La robusta recuperación y el crecimiento sostenido del turismo en la República Dominicana han convertido a los apartamentos de renta corta y las villas vacacionales en activos de alta rentabilidad.

El evento, que se desarrolla desde hoy 18 al 22 de este mes, no solo busca facilitar la adquisición de primeras viviendas en Santo Domingo o Santiago, sino que pone un foco estratégico en el creciente mercado de apartamentos turísticos.

Con el auge de las rentas cortas y el turismo de alta gama, invertir en proyectos vacacionales se ha convertido en una de las opciones más rentables para los dominicanos en el exterior.

La feria contará con la participación de más de 30 desarrolladores que presentan proyectos terminados y en plano en los polos turísticos de mayor demanda como son Punta Cana y Bávaro, que es el epicentro de la inversión para alquileres vacacionales (Airbnb-friendly).

También se ofertarán en Las Terrenas y Samaná proyectos boutiques que combinan exclusividad y naturaleza.

Otro punto será Jarabacoa y Constanza, destinos que van en ascenso para quienes buscan refugios de montaña y turismo ecológico.

Para incentivar la inversión, Banreservas ha elaborado un paquete de beneficios que reduce las barreras de entrada para los dominicanos residentes en EE. UU, ofertando un financiamiento flexible y préstamos de hasta el 90% del valor del inmueble.

También plazos extendidos y facilidades de pago de hasta 20 años.

Asimismo, habrá tasas preferenciales y condiciones de interés exclusivas que solo estarán vigentes durante los días de feria.

Se informó también de bajos montos de separación con la posibilidad de reservar unidades en proyectos seleccionados con montos que inician desde los US$500.

El inversor encontrará la estabilidad económica de República Dominicana y el crecimiento sostenido del sector turístico que garantizan que adquirir una propiedad turística hoy no es solo comprar un inmueble, sino asegurar un activo con alta plusvalía.

El respaldo de Banreservas y la participación de desarrolladores con trayectoria garantizan la transparencia en las transacciones.

La feria se desarrollará en Nueva York 18 al 20 de este mes en Radio Hotel (Washington Heights) y en Lawrence del 21 al 22 de este mes en el Parthum School Complex, en horario de 10:00 AM a 9:00 PM.

Desde una perspectiva de negocios, esta feria representa el momento idóneo para entrar en el mercado inmobiliario dominicano.

La combinación de incentivos fiscales (como la Ley de Confotur en proyectos seleccionados), la estabilidad macroeconómica del país y el apoyo crediticio directo de la principal institución financiera del Estado, crea un ecosistema de inversión de bajo riesgo y alto potencial de retorno.