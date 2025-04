Pasará mucho tiempo para que el dolor que siente República Dominicana en estos momentos, por la tragedia del Jet Set, pueda aunque sea mejorar. Pues apagó más de 200 voces, voces de personas descritas por sus familiares como buenas, alegres, y sobre todo valiosas.

Entre ellas, “La voz más alta del merengue”, Rubby Pérez, un artista en todo el sentido de la palabra, un patrimonio del arte popular dominicano, quien dejó un gran legado humano y musical.

Aunque manifestó que no se siente preparada, es posible que su hija y corista Zulinka Pérez continúe llevando a través de su voz las hermosas letras y música de su padre.

Rubby Pérez junto a su hija Zulinka en un estudio de grabación.

Durante una breve entrevista con Telemundo, Zulinka, reveló que una semana antes de la tragedia Rubby le había dicho: “Mami, quiero que hagas un grupo con Miguel (esposo de Zulinka), porque me voy a retirar, iré tocando menos, ya estoy cansado y quiero estar tranquilo, pues ya tengo con qué comer”.

Rubby Pérez, una leyenda del merengue, dejó un legado musical inolvidable para el pueblo dominicano

Agregó que su padre también le compartió el nombre que quería que llevara esa orquesta, tras su retiro. “Me dijo, ¿Sabes cómo le van a poner? ‘Los hijos de Rubby’ contó Zulinka durante la conversación, destacando que lo harán en su honor, pero “ahora mismo no estoy preparada”. En días pasado, ya habían hablado de eso, revela.

“Papi me dijo que usara la misma banda, y teníamos pautada una reunión con él (Rubby) para esta semana. Y al regresar de vacaciones (Semana Santa) teníamos una reunión con los músicos para hablar de eso”. Con notable dolor, ojos hinchados de tanto llorar la pérdida de su padre, Pérez agregó “yo soy muy tímida y no me gusta, yo estoy en esto hasta que mi papá esté en esto, yo decía. Pero lo estoy pensando, no se si pueda. Porque que te cuenten, y lo que ves en televisión no es lo mismo que vivirlo”, refiriéndose a la tragedia en la cual el artista de 69 años perdió la vida.

Zulinka Pérez considera continuar el legado de su padre, pese al dolor de su pérdida

Rubby Pérez fue una gran estrella en el firmamento musical. Canciones como Volveré, Enamorado de ella, Cobarde, Tonto Corazón, Color de rosa, Veneno, No voy a llorar, Hazme olvidar, Lozamente enamorado, Perro ajeno, entre muchas otras, seguirán resonando en el corazón de ese público fiel que siempre le profesó admiración y respeto al artista.