Santo Domingo.- Zunilka Pérez, hija del reconocido merenguero Rubby Pérez, confirmó que su padre fue hallado con vida tras el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada de este martes. El artista fue localizado por los rescatistas mientras cantaba, intentando hacerse oír desde debajo de los escombros.

“Lo encontraron cantando porque se puso a cantar para que lo escucharan”, relató Zunilka, visiblemente conmovida. Agregó que Rubby Pérez está herido, pero con vida, y ya fue canalizado por los equipos de emergencia.

“Se lo van a llevar, pero todavía no lo han sacado. Es todo lo que sé, que él está dentro, está canalizado… Un tío está con él y esperemos en el Señor que él salga bien de todo, que se recupere rápido”.

En un gesto que muestra la humanidad y sensibilidad del artista, Zunilka compartió que su padre siempre le expresó un deseo en caso de una tragedia. “Él siempre me dijo: ‘Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga fotos, tápame’. Entonces un primo trajo una manta y lo cubrió”.

Zunilka y su esposo, quienes también son coristas de la orquesta, se encontraban en el lugar al momento del desplome del techo, alrededor de la 1:15 de la madrugada. Ambos resultaron afectados. “Mi esposo me cubrió, él se rompió una pierna. Me dijo: ‘Sal rápido, mami, pa’ que si colapsa el niño no se nos quede solo’”.

Lamentablemente, uno de los músicos, un saxofonista de la banda, perdió la vida en el incidente, mientras otro integrante se encuentra herido y está recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad. El resto de músicos lograron salir del lugar.

Las labores de rescate continúan, con cuerpos de emergencia trabajando para remover los escombros y asistir a las personas atrapadas tras el colapso.