116 empresarias dominicanas se gradúan del programa MujerEs Avanza

Santo Domingo.— Un total de 116 empresarias dominicanas se graduaron del programa de formación MujerEs Avanza, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en alianza con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Centro Mipymes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El programa, que se desarrolló durante tres meses, incluyó 120 horas de formación especializada y más de 1,700 horas de asistencia técnica personalizada, con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales y el liderazgo femenino en el país.

La ceremonia de graduación fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó que la iniciativa demuestra el impacto que puede lograrse cuando sector público, privado y academia trabajan de forma conjunta para impulsar el talento emprendedor de las mujeres.

“Este esfuerzo conjunto demuestra que cuando el sector público, el sector privado y la academia trabajan unidos, es posible construir oportunidades transformadoras para el desarrollo empresarial”, expresó Peña.

Raquel Arbaje, vicepresidenta de la República Dominicana.

Más de 250 postulaciones

El programa recibió más de 250 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 116 empresarias del Gran Santo Domingo, quienes completaron el proceso formativo.

Durante el programa participaron nueve facilitadoras, seis de ellas internacionales, abordando temas clave para el crecimiento empresarial como liderazgo organizacional, modelo de negocio, finanzas para la toma de decisiones, inteligencia artificial para mipymes, marketing digital y acceso a financiamiento.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, explicó que el proyecto fue diseñado para responder a desafíos que enfrentan muchas empresarias, entre ellos la digitalización, el acceso a capital y la construcción de redes estratégicas.

“Ninguna empresa ni ningún país puede crecer si deja fuera a la mitad de su talento. Hoy podemos decir con firmeza que el liderazgo no tiene género”, afirmó Houellemont.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont.

Participación femenina en la economía

Por su parte, la viceministra de Desarrollo Industrial del MICM, Gianna Franjul, señaló que la participación plena de las mujeres en la economía es una prioridad estratégica para el desarrollo del país.

Mientras, la vicerrectora de Investigación e Innovación de la PUCMM, Virginia Flores Sasso, destacó que la graduación representa el resultado de una alianza institucional orientada a impulsar el desarrollo económico y social mediante el fortalecimiento del emprendimiento femenino.

Cámara Santo Domingo y el sello Igualando RD

Durante el acto también se resaltó que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el único gremio empresarial certificado con el sello Igualando RD en nivel Oro, una distinción vinculada a la promoción de la equidad de género.

Según datos de la institución, las mujeres representan el 65% de su fuerza laboral, el 62% de las subgerencias, el 50% del equipo gerencial y el 73% de los ascensos registrados en 2025.