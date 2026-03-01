El número de fallecidos en el ataque israelí contra una escuela de primaria femenina en la localidad iraní de Minab asciende ya a 148, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

En el ataque, perpetrado el sábado contra la escuela primaria Shajareh Tayyibeh, otras 95 personas resultaron heridas, indicó Radmehr.

Las labores de socorro y retirada de escombros continúan en el centro educativo y, según las autoridades, entre las víctimas mortales también se encuentran padres de estudiantes y miembros del personal escolar.

Estos datos se suman a los ofrecidos previamente por HRANA, organización de derechos humanos iraní con sede en Washington, que había informado que en los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán murieron al menos 133 personas y otras 200 resultaron heridas.

El informe del grupo, que excluye datos solapados y casos ambiguos, situaba entonces en 133 civiles el número mínimo de muertos por la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.