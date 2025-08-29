Tamayo, Barahona.– La Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona condenó a 20 años de prisión a José Ernesto Mesa Santana (alias Ronny), acusado de matar a dos mujeres en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco.

La sentencia también ordena el pago de una indemnización de RD$1.5 millones a cada una de las familias de las víctimas.

El hecho ocurrió la noche del 27 de febrero de 2023, cuando Mesa Santana abrió fuego contra un hombre en un centro de bebidas, pero los disparos impactaron mortalmente a Sendi Rabelis Michel Guzmán y Flor de Liz Mateo Camionero.

Mesa Santana cumplirá la condena en la cárcel pública de Barahona, según la sentencia No. 102-2025SPEN-00084, emitida este 22 de agosto.

En el mismo proceso, Hansel Pérez de la Cruz fue descargado de homicidio y condenado solo a dos años por porte ilegal de arma de fuego.