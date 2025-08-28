El acusado deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Mao.

Valverde, Mao.- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso este jueves un año de prisión preventiva como medida de coerción contra José Guerrero Quezada, acusado de asesinar y descuartizar a su hermana de 35 años de edad.

El hecho ocurrió el pasado 24 de agosto en la vivienda de la víctima, ubicada en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, luego de que estos tuvieran una discusión.

El cuerpo de Mildred Estefanía fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, además de presentar amputaciones en sus miembros inferiores y la mutilación de un dedo de la mano derecha.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, tras cometer el crimen, Guerrero Quezada intentó deshacerse del cuerpo introduciendo partes en cubetas y colocando otras en una olla dentro del horno de la estufa, con la presunta intención de incinerarlas.

