Dictan 20 años de prisión a hombre por secuestro y asesinato de ganadero en Salcedo

Hermanas Mirabal.– El Tribunal Colegiado de la provincia Hermanas Mirabal condenó a 20 años de reclusión a David Reyes Brazobán, hallado culpable del secuestro y asesinato del ganadero José Ventura Reyes, en un hecho ocurrido en septiembre de 2024 en el sector Jamao Afuera, municipio Salcedo.

La sentencia fue dictada acogiendo la solicitud del Ministerio Público, tras establecerse la responsabilidad penal del imputado en el crimen.

La sentencia fue dictada por las juezas Yudelka Buret, Biannelys Martínez y Felicia Núñez, quienes ordenaron que David Reyes Brazobán cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta de Moca, en la provincia Espaillat.

La víctima fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre de 2024, luego de salir de su residencia en Angelina, municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, con destino a Río Partido, en Salcedo, donde realizaría un servicio de transporte de ganado para un supuesto cliente que lo había contactado vía telefónica.

Posteriormente, el vehículo que conducía fue encontrado abandonado alrededor del mediodía en la comunidad Monte Adentro, en Salcedo, sin que hasta ese momento se conociera su paradero.

El cadáver de Ventura Reyes fue localizado el 22 de septiembre de 2024, en estado de descomposición, en una zona boscosa del municipio de Salcedo.

Pruebas presentadas por el Ministerio Público

La acusación fue presentada por la procuradora fiscal de Hermanas Mirabal, Claudia Román, junto al procurador general de corte José Miguel Marmolejos, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Las investigaciones establecieron que el imputado, valiéndose de cómplices, logró engañar a la víctima y participó en el trayecto previo al crimen en un vehículo que servía de guía al camión conducido por Ventura Reyes.

Asimismo, el expediente señala que Reyes Brazobán mantenía una litis por un terreno con la víctima meses antes de su desaparición y que al momento del asesinato se encontraba prófugo, tras haber amenazado e intentado matar anteriormente al ganadero.