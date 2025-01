2024 marcó el renacimiento de la salsa “made in RD”

Aunque el 2024 se destacó por el regreso de algunas de las canciones más emblemáticas de la salsa, en voces de exponentes extranjeros, los dominicanos colocaron el género como la principal opción en difusión, promoción y baile.

Entre las salsas de más difusión se encuentra Déjala bailar, la emblemática canción del colombiano Fruko, lanzada en 1985 bajo el sello Disco Fuente.

Sexappeal tuvo un resurgir en 2024.

Esta joya salsera, interpretada por Joseíto Martínez, se rescató como parte de las celebraciones por el 50 aniversario de dicho sello. Aunque ya había sido retomada por Djs durante la pandemia, fue en 2024 cuando la canción cobró una nueva fuerza, resonando en emisoras y en las pistas de baile.

Otro de los grandes éxitos del año fue Enamórate bailando, interpretada por Gilberto Santa Rosa y el Septeto Acarey. Con su característico sabor y su inconfundible estilo, el salsero puertorriqueño volvió a conquistar los corazones de los salseros.

En tanto que, Esta noche pinta bien, de José Alberto “El Canario”, con el mismo septeto Carey, acompañó los momentos más festivos de la segunda mitad del 2024, consolidando al salsero dominicano como una de las figuras más relevantes de la salsa contemporánea.

Sin embargo, si algo sorprendió a la escena salsera el pasado año fue el resurgir de la Chiquito Team Band. Esta agrupación, que ya contaba con su base de seguidores, alcanzó nuevos niveles de popularidad gracias a su potente propuesta musical.

Yiyo Sarante José Alberto “El Canario”

Su éxito fue tal que se convirtió en una de las bandas más solicitadas para eventos y conciertos. Temas como Si quieres y Perdóname se mantuvieron en constante rotación, y la agrupación demostró que la salsa, en sus manos, garantiza el futuro.

El retorno de Chiquito Team Band no fue el único, ya que otro hecho que sorprendió a los fanáticos de la salsa fue el regreso de Sexappeal. Con una can ción que ya había sido éxito en 2023: como Homenaje a José José, sumada a Te voy a olvidar (junto al ex Niche Willy García), el artista no solo mantuvo su vigencia, sino que amplió su repertorio con Quién y Pobre Diablo, que marcaron el pulso salsero en 2024.

Con Te lo dije cantando, Sexappeal entró con fuerza este 2025, reafirmando su posición en el género.

Salseros dominicanos retoman el curso

Aunque no alcanzó la misma repercusión que otros años, con grandes celebraciones y conciertos como Sexappeal o Chiquito Team Band, Yiyo Sarante continúa siendo el salsero dominicano mejor pagado.

Jean Jorge Michel “El Buenón”

Su éxito con Sueños con alas, un tema que resonó en la radio y en las playlists de los más fanáticos, alcanzó una gran audiencia y este 2025 sigue sonando con fuerza, lo que habla de su consolidación.

José Alberto “El Canario”, ganador de un Grammy Latino, siguió en su incansable ritmo de trabajo, llevando su salsa por todo el mundo, desde los grandes escenarios internacionales hasta los más íntimos encuentros locales.

Con su música, su energía y su presencia, El Canario sigue siendo uno de los máximos exponentes del género, una constante que refleja el poder de la salsa en el escenario global.

Michel “El Buenón” también siguió volando alto. Este salsero ha consolidado una carrera llena de éxitos y continúa siendo uno de los artistas más relevantes del panorama internacional.

El 2024 también vio el renacimiento, con nuevas canciones, de salseros como Pedrito Lama, Davicito Kada, Pakolé, Alberto María y Manolé, quienes hicieron sentir su presencia con lanzamientos frescos. Estos artistas han aportado al paisaje musical de la salsa una renovación necesaria, garantizando la continuidad del género.

Davicito Kada Alberto María

Uno de los temas más destacados del año fue Una vez más, interpretado por Jean Jorge. Con gran acogida del público, se convirtió en uno de los temas más importantes de la salsa en 2024. Autoría de Miguel Méndez y arreglos de Wilbert Taveras, el tema representa la esencia de la salsa, vibrante y cargada de emociones.

En resumen, el 2024 fue un año de reivindicación para la salsa. Viejos éxitos regresaron con fuerza, mientras nuevos talentos lograron abrirse paso en un mercado que sigue siendo competitivo.

De cara al 2025, el futuro de la salsa parece prometedor, porque no sólo sigue viva, sino que parece estar en su mejor momento, con un 2024 de reivindicación, y un 2025 lleno de nuevas promesas para el contagioso ritmo.

Fuente

Chino Méndez, productor radial y experto en salsa, destacó que el éxito de estos temas y artistas se basa en lo que sucede en los centros de diversión y en la interacción constante con los consumidores de salsa. Su programa “El Control de la Salsa”, transmitido en Rumba 98.5 FM, así como su emisora online, siguen siendo termómetros clave para medir el pulso de las salsas de más difusión.

Top Ten 2024

1. Déjala bailar – Fruko

2. Enamórate bailando – Gilberto Santa Rosa

3. Esta noche pinta bien – José Alberto “El Canario”

4. Si quieres – Chiquito Team Band

5. Sueños con alas – Yiyo Sarante.

6. Quién – Sexappeal

7. Una vez más – Jean Jorge

8. Un montón de estrellas – Polo Montañez

9. Juan Papiro – Orlando Contreras

10. Perdóname – Chiquito Team Band