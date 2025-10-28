Santo Domingo Oeste.– El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó 30 años de cárcel a Edwin Féliz Jhons, hallado culpable de incendiar la casa de su vecino en un hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2024 en la carretera Nueva Circunvalación, municipio de Los Alcarrizos.

La condena fue dictada por las juezas Leonarda Quezada, Sandra Josefina Cruz y Clara Yoselin Rivera, tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por los fiscales Sugely Valdez y Nicasio Pulinario.

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que el acusado se dirigió a la residencia de la víctima portando un galón de gasolina y, minutos después, el inmueble fue consumido por las llamas junto con todos los ajuares que contenía.

De acuerdo con la investigación del fiscal Argenis Gutiérrez, varios testigos presenciales confirmaron que Féliz Jhons huyó del lugar tras provocar el incendio, pero fue detenido por vecinos, quienes lo retuvieron en un establecimiento comercial hasta la llegada de una patrulla policial.

El tribunal lo declaró culpable de violar el artículo 434 del Código Penal Dominicano, que tipifica el delito de incendio, y ordenó que cumpla la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

El Ministerio Público resaltó que la sentencia reafirma su compromiso con la persecución de los delitos que atentan contra la vida y la propiedad, garantizando justicia para las víctimas y seguridad para las comunidades.