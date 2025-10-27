Más de 700 viviendas afectadas, dos de ellas destruidas; más de 35 comunidades aisladas, cuatro carreteras y dos puentes deteriorados, es el saldo hasta el momento en el país del paso del huracán Melissa, que alcanzó categoría 5 la madrugada de hoy.

De igual modo se ha notificado el fallecimiento de un hombre de 79 años en Santo Domingo Norte, el cual fue arrastrado por una corriente, así como un adolescente de 13 desaparecido.

En su boletín número 15, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que, de las 3,785 personas desplazadas, 38 permanecían en albergues; de igual modo, reportó deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos y cañadas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) indicó que, debido a los torrenciales aguaceros, 52 acueductos fueron afectados, de los cuales 49 están fuera de servicio total.

Huracán Melissa

El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó hoy que, por la incidencia del huracán Melissa, para República Dominicana se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, sobre todo en la parte sur/suroeste, hasta el miércoles.

El huracán Melissa, que se ha caracterizado por su lento desplazamiento (entre 2 y 7 kilómetros por hora), llegó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson la madrugada de este lunes, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora en dirección hacia Jamaica.

La entidad de pronóstico meteorológico prevé que en Haití se produzcan grandes daños a la infraestructura y aislamiento de comunidades. Para Jamaica, pronostica inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra durante hoy y mañana.