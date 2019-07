(y II)

1.-Después de 400 años de lucha por su independencia, Borinquen recibió su soberanía en 1897, a través de una Carta de Autonomía firmada por el primer ministro español, Práxedes Mateo Sagasta y reafirmado por las Cortes Españolas. Estados Unidos respondió reclamando posesión sobre la isla como parte del Tratado de París, de 1898, que finalizó la Guerra Hispano-Americana.

2.-Ese hecho generó la formación de Partido Nacionalista, que sostuvo que en materia de derecho internacional el Tratado de París no dotaba a los españoles de la facultad de “otorgar” lo que ya no era suyo.

3.-Así, Borinquen se convirtió en lo que Noam Chomsky denomina “una plantación de USA y una plataforma para la exportación de sus corporaciones, así como su predio mayor para bases militares y refinerías petroleras”.

4.-Chomsky olvidó decir que Borinquén también se convirtió en meca de las experimentaciones médicas. Así, la pastilla anticonceptiva, se experimentó en mujeres boricuas por una década antes de introducirla al mercado norteamericano, esterilizando a un 37% de las puertorriqueñas.

5.-En 1913, Charles Allen se convertiría en el primer presidente civil de USA en Puerto Rico, habiendo sido el presidente de la Co. Refinería Azucarera, la más grande del mundo, luego denominada Azucarera Domino, y el mayor accionista de la economía puertorriqueña.

6.-Sería el primero de una larga lista de gobernadores norteamericanos, siendo uno de ellos, Blanton Winship, responsable de la Masacre de Ponce, en 1937, donde murieron 19 personas y fueron heridas 235. Matanza, precedida por la de Río Piedras, en octubre de 1935, donde fueron asesinados 4 nacionalistas y un civil.

7.-Para 1930, más del 40% de la tierra cultivable de PR había sido captada por las plantaciones de azúcar, propiedad de Azúcar Domino y los bancos norteamericanos. Estas apropiaciones de tierra no se limitaron a Borinquén, ya que la Domino, subsidiaria de la United Fruit Company, se apoderó del 50% de las tierras de Honduras; el 75% de las tierras de Guatemala, y un total de un millón de tareas en Costa Rica, México, Cuba, Colombia, y Nicaragua, bajo la ley del “Destino Manifiesto”, que según Teodoro Roosevelt permitía a su país “apoderarse de las islas fronterizas y sus costas, y el derecho de castigar a “cualquier país subordinado que se comportara de manera inadecuada”.

8.-En una carta del Dr. Cornelius Road, miembro del Instituto Rockefeller, a un colega, dice: “Enferma habitar la isla con ellos. Son aún más inferiores que los italianos. Lo que la isla necesita es una ola para exterminar totalmente la población. Podría ser entonces habitable. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio, matando a ocho y trasplantando cáncer en muchos…”Cáncer metastasico del colonialismo.