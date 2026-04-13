El despertador suena a las 7:00 a.m. Te levantas confiada, pensando que tienes tiempo de sobra, pero entre el café y la ducha, en la que te quedas más de lo previsto, perdido en pensamientos como la creación del universo; sientes que la mañana se te ha ido y que el resto del día será un caos.

Pero ¿sabías que solo necesitas 5 minutos para organizar y tomar el control de tu día? Parece imposible, pero es cierto, una planificación breve, puede fácilmente cambiar el rumbo de tu jornada.

En el ritmo acelerado de la vida, se debe hacer una pausa, por lo que, en vez de abrumarte con listas interminables, lo más estratégico es crear una mini checklist que debe cumplirse durante el día. Solo lo más importante, pues como dice una frase por ahí: “Cuando te estés exigiendo demasiado, recuérdate que: “No soy un robot”.

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Minuto por minuto

En el minuto 1, puedes definir tus prioridades, preguntarte ¿Qué 3 cosas son las más importantes de tu interminable lista? Pero ojo, deben ser alcanzables.

Minuto 2: haz una lista de pendientes secundarios. Un máximo de 6. Esto es simplemente para evitar que lo olvides, y posteriormente estés agobiada con la sensación de que estás ignorando algo.

Minuto 3: Organizar tus tareas por bloques. Es decir, divídelas en mañana, tarde y noche: las tareas más pesadas, las pendientes, y las más suaves, respectivamente. Solo es para tener una guía, no es necesario seguir un horario al pie de la letra. Además, puedes delegar algo que no es tan importante, pero que debe hacerse hoy.

También puedes agrupar tareas similares, como llamadas y correos para no dispersarte.

Minuto 4: realiza una lista inversa de lo que ya hiciste, para visualizar lo que has avanzado y aumentar tu motivación.

Minuto 5: elige, sin pensarlo dos veces, lo primero que vas hacer, pues si lo piensas mucho, puede aparecer la procrastinación. No importa si tu motivación está en un 30%, eso es suficiente. Olvídate de todo lo demás y solo concéntrate.

Al final del día revisa tu lista y revisa qué lograste, para saber con qué continuar al día siguiente.