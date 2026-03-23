Director de la Policía asiste a velatorio de raso fallecido en cumplimiento del deber

San Cristóbal.– La comunidad de Villa Progreso recibió este lunes la visita del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien acudió junto a altos oficiales para acompañar a la familia del raso Dary Daniel Andújar Pérez, fallecido mientras realizaba labores propias de su servicio.

Un último adiós marcado por la unidad

En el velatorio, el jefe policial compartió con los padres del agente, Daniel Andújar Mateo y Reina Pérez, así como con su hermano mellizo, también miembro de la institución. El encuentro, cargado de emociones, reflejó el impacto que la pérdida ha dejado en una familia profundamente vinculada al servicio público.

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Cruz Cruz manifestó su pesar por el fallecimiento del joven raso y resaltó su entrega al deber, destacando que su compromiso “representa el espíritu de sacrificio con el que miles de agentes defienden día a día la seguridad de los dominicanos”.

La Policía reafirma su acompañamiento

Durante la visita, el mayor general reiteró que la institución mantiene un respaldo constante para los familiares de sus miembros caídos. Señaló que honrar su memoria es parte esencial del trabajo policial y que cada gesto de solidaridad busca reconocer a quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

Un legado que trasciende el uniforme

La institución aseguró que la partida del raso Andújar Pérez deja un vacío, pero también un ejemplo de dedicación que permanecerá en el cuerpo policial. El acompañamiento brindado a su familia busca subrayar que su sacrificio no será pasado por alto y que su nombre se suma a la lista de agentes cuya entrega define el compromiso de la Policía Nacional con el país.