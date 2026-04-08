A un año del Jet Set: Llegaron los álbumes de boda… pero ya no hay a quién mostrárselos

Santo Domingo.– El recuerdo llegó en papel, encuadernado, intacto. Pero quienes debían sostenerlo ya no están.

A un año de la tragedia del Jet Set, doña Melba Segura de Grullón compartió un mensaje profundamente emotivo en el que revela que finalmente llegaron los álbumes de boda de su hija, Alexandra Grullón de Estrella, fallecida junto a su esposo Eduardo Guarionex Estrella en el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025.

“Les tengo una sorpresa, llegaron por fin los álbumes de la boda…”, escribió. La frase, que en otro contexto sería motivo de celebración, se convierte aquí en un golpe de realidad: las fotos llegaron tarde, cuando ya no hay miradas que se encuentren en ellas.

En su publicación, acompañada de imágenes del álbum, la madre deja ver un duelo que no se disuelve con el paso del tiempo.

“Ya van 365 días y noches desde que explotó en mi corazón aquel volcán de dolor”, expresó, al tiempo que enumera fechas que han pasado en ausencia: cumpleaños, aniversarios, el Día de las Madres y la Navidad.

El álbum, más que un objeto, se convierte en símbolo, la memoria de un día feliz que ahora solo puede recorrerse en soledad. Es la evidencia de una vida interrumpida, de planes que no pudieron continuar.

Pese al dolor, Segura de Grullón también reconoce el acompañamiento recibido durante este año. Agradeció los mensajes, abrazos y oraciones, describiéndolos como el sostén que le ha permitido seguir adelante en medio de la pérdida.

Su mensaje cierra con una reflexión que trasciende lo íntimo y se conecta con el sentir de otras familias afectadas por la tragedia: “Bienaventurados seamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia”.

A un año del colapso del Jet Set, el país recuerda cifras. Pero en hogares como el de esta familia, el tiempo se mide distinto.