Fotografías de fallecidos en la tragedia del Jet Set. / Archivo.

Santo Domingo.-Al cumplirse un año de la tragedia en la discoteca Jet Set, el vocero de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Franklin Ferreras, presentó ante el concejo una propuesta de ordenanza orientada a reforzar la supervisión de establecimientos de alta concurrencia.

La iniciativa plantea establecer inspecciones obligatorias anuales a discotecas, bares y centros de eventos masivos, así como la creación de un registro municipal actualizado que permita un control más efectivo de estos espacios.

Ferreras sostuvo que la tragedia evidenció fallas en los mecanismos de control, por lo que insistió en la necesidad de asumir la prevención como una política pública permanente.

“No podemos esperar que ocurra otra desgracia para actuar. La vida de nuestra gente debe estar por encima de cualquier interés”, afirmó.

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La propuesta también contempla que la renovación de permisos municipales esté condicionada al cumplimiento de estándares de seguridad, incluyendo salidas de emergencia, control de capacidad, condiciones estructurales adecuadas y certificaciones del Cuerpo de Bomberos, además de un régimen de sanciones para los infractores.

El edil pidió que desde el cabildo se impulse una iniciativa ante el Gobierno central para fortalecer una normativa nacional que articule a las instituciones responsables de la supervisión.

“Este es un tema de ciudad, pero también de Estado. Se requiere voluntad política, coordinación institucional y compromiso real con la vida”, puntualizó.

Antecedente

La tragedia en la discoteca Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025, durante una actividad multitudinaria, dejando 236 fallecidos y decenas de heridos.

El hecho generó un amplio debate sobre los controles de seguridad en centros de entretenimiento y la responsabilidad de las autoridades en la supervisión de estos espacios.