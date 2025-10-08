DETROIT, AP.— Los Marineros de Seattle están al borde de un lugar en la serie de campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

Cal Raleigh conectó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y JP Crawford tuvieron jonrones solitarios y Seattle venció a los Tigres de Detroit 8-4 el martes por la noche para tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Marineros están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar es el miércoles por la tarde en el Juego 4 en Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad los espera el viernes en Seattle para un decisivo Juego 5.

«Los Marineros de Seattle merecen donde estamos ahora», dijo Suárez.

El mánager de Detroit, AJ Hinch, dijo que no hay que descartar a su equipo después de que mostró determinación tras un colapso histórico en la temporada regular y se recuperó eliminando a Cleveland en una serie de comodines de la Liga Americana, y luego ganó el Juego 1 contra Seattle.

“Hemos tenido que jugar cada vez más partidos contra la pared”, dijo Hinch. “Sé que nuestros chicos estarán listos”.

Logan Gilbert de Seattle permitió una carrera y cuatro hits, ponchó a siete y no dio bases por bolas en seis entradas.

“No tengo palabras para describir lo que hizo Logan”, dijo el mánager de los Marineros, Dan Wilson. “Fue una actuación increíble. Lo tenía todo a su favor”.

Raleigh, quien tuvo 60 jonrones, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, durante la temporada regular, conectó un jonrón de 391 pies y dos carreras al jardín izquierdo central en la novena entrada para poner el marcador en 8-1.

Los Tigres, con problemas ofensivos, se vieron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras, tres hits y una base por bolas sin conseguir un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibanez lo siguió con un sencillo productor.

El cerrador All-Star Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y terminó con las esperanzas de remontada de Detroit.