El segunda base de los Marineros de Seattle, Jorge Polanco, observa la pelota tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de la Serie Divisional de la Liga Americana en Toronto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)

Toronto, Canadá – Octubre es un mes en el que nacen las leyendas, y con cada swing decisivo, Jorge Polanco continúa escribiendo la suya.

El veterano infielder dominicano protagonizó otro momento crucial al conectar un jonrón de tres carreras que ayudó a los Marineros a imponerse 10-3 sobre los Azulejos en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, disputado el lunes, dándole a Seattle una ventaja de 2-0 en la serie y dejando a la franquicia a sólo dos triunfos de su primera presentación en una Serie Mundial.

Cal Raleigh afirmó que Polanco ha sido “nuestro corazón y alma” durante el último mes, y el ambidiestro de 32 años ha estado a la altura de ese reconocimiento: dos cuadrangulares ante Tarik Skubal en el Juego 2 de la Serie Divisional, un hit de oro para definir el épico Juego 5 de 15 innings, y ahora un batazo que rompió el empate ante Louis Varland en el quinto episodio del Juego 2 de la SCLA.

El quisqueyano Julio Rodríguez y Josh Naylor también se volaron la cerca, en una demostración de poder de los Marineros, que silenciaron las bulliciosas gradas del Rogers Centre por segunda noche consecutiva.

Ahora, la SCLA cambia de escenario rumbo al T-Mobile Park de Seattle para el Juego 3, que se disputará la noche del miércoles.

En la historia de la postemporada, los equipos que han tomado ventaja de 2-0 en una serie al mejor de siete han terminado ganando 78 de 93 veces (83.9%). En series con el actual formato 2-3-2, los equipos que han ganado los dos primeros juegos como visitantes han avanzado en 24 de 27 ocasiones (88.9%).

El último equipo que remontó un déficit de 2-0 en una serie al mejor de siete fueron los D-backs ante los Filis en la SCLN de 2023, pero el más reciente que lo logró tras perder los dos primeros juegos en casa fueron los Yankees ante los Bravos en la Serie Mundial de 1996.

Josh Naylor, de los Marineros de Seattle, observa el vuelo de la pelota de un cuadrangular de dos carreras frente a los Azulejos de Toronto durante la séptima entrada del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lunes 13 de octubre de 2025, en Toronto. (AP Foto/David J. Phillip)

El novato de Toronto, Trey Yesavage, no pudo repetir la magia de su dominante presentación sin hits contra los Yankees en el Juego 2 de la Serie Divisional. Esta vez permitió anotaciones antes siquiera de sacar un out. El derecho golpeó a un bateador, dio una base por bolas, y luego vio cómo Rodríguez enviaba una recta partida a las gradas del jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras.

Los Azulejos respondieron rápidamente con dos carreras ante Logan Gilbert, quien no logró inducir muchos swings en blanco. George Springer conectó un doble contra la pared del jardín izquierdo-central y anotó luego de un tiro desviado del venezolano Eugenio Suárez tras un rodado de Nathan Lukes. El mexicano Alejandro Kirk siguió con un sencillo impulsor que encendió nuevamente a los fanáticos.

Lukes –quien salió del Juego 1 tras golpearse la rodilla derecha con un foul– empató el juego con un sencillo remolcador en la segunda. Daulton Varsho mantuvo el empate con una atrapada en zambullida que le robó un imparable a Suárez en el tercer inning.

El segunda base de los Marineros de Seattle, Jorge Polanco, observa la pelota tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de la Serie Divisional de la Liga Americana en Toronto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP).

Gilbert, quien había lanzado dos innings en relevo en el duelo que selló la Serie Divisional, mostró una merma en su repertorio y salió tras tres capítulos, dejando el resto en manos del bullpen.

Aun así, los Marineros estaban listos para atacar. Yesavage permitió un hit dentro del cuadro que abrió el quinto capítulo, con el cubano-mexicano Arozarena avanzando a segunda por error en el tiro, y Raleigh fue caminado intencionalmente antes de que los Azulejos recurrieran al bullpen. Entró Varland, quien congeló a Rodríguez con una recta de cuatro costuras para el primer out.

Pero Varland no pudo hacer lo mismo con Polanco, quien le cazó una recta de 98.1 mph y la mandó sobre la barda del jardín central. Varsho saltó contra el muro acolchonado en vano. Seis de los ocho hits de Polanco en esta postemporada han remolcado carreras, y al alzar el tridente dorado en señal de celebración, éste fue uno de sus batazos más importantes.

Mitch Garver abrió el sexto inning con un triple como emergente, y J.P. Crawford empujó al corredor emergente venezolano Leo Rivas con un sencillo productor. Naylor, oriundo de Mississauga, también se unió a la fiesta con un bambinazo de dos anotaciones en el séptimo para ayudar a Seattle a ampliar la ventaja.

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, pierde el control de su bate roto durante la primera entrada del segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle en Toronto, el lunes 13 de octubre de 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

Naylor se convirtió en el primer jugador nacido en Canadá que conecta un jonrón como visitante en territorio canadiense durante la postemporada.

Es apenas el cuarto canadiense en dar un cuadrangular en Canadá en playoffs, uniéndose a Russell Martin, Michael Saunders y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., todos con los Azulejos.