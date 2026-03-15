SANTIAGO OESTE. – Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias “Carlito” o “Peluca”, murió este domingo tras un presunto intercambio de disparos con miembros del DICRIM.

«Carlito» o «Peluca» era buscado por el violento ataque del pasado 12 de marzo en el sector La Yuca, donde fue asesinada Luz Franchesca Álvarez (18 años) y herido su pareja en el interior de su vivienda.

Arias Ferreiras falleció mientras recibía atenciones médicas luego de atacar a los agentes con una pistola ilegal modificada. En el lugar del operativo también se decomisaron sustancias controladas y una motocicleta.

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Hasta el momento, las investigaciones han permitido la captura de un cómplice apodado “Ñiñín”, pero la Policía Nacional exhorta a Yonny Reynoso (“Bebo”) y a José Alfredito Sánchez (“El Papa”) a entregarse por las vías correspondientes, ya que permanecen prófugos de la justicia.