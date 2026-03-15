Apresan a cuatro hombres usaban uniformes falsos de la DNCD para atracar

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó el apresamiento de cuatro presuntos integrantes de una banda criminal vinculada a un atraco a mano armada ocurrido en una residencia del distrito municipal Los Hatillos, en la provincia Hato Mayor, cuyos miembros utilizaban uniformes falsos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para engañar a sus víctimas.

Los detenidos fueron identificados como Yendris Peguero Mercedes (a) “Memo”, de 26 años; Enrique Aníbal Matos Saladín (a) “Pericle”, de 53; Ismael Elnez Martínez (a) “Ismael y/o El Flaco”, de 25; y Adriano Frías Reyes (a) “El Sastre”, de 34, quienes fueron arrestados mediante órdenes judiciales emitidas por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor.

Las detenciones fueron realizadas por agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional en Hato Mayor, en coordinación con la Subdirección Regional Sureste de Investigación (DICRIM) en San Pedro de Macorís.

Por este caso, las autoridades mantienen la búsqueda de un quinto implicado, identificado como Pedro Reyes Santana (a) “Pedro el Grande”, quien permanece prófugo.

Atraco dentro de vivienda

De acuerdo con la denuncia presentada por un comerciante de 25 años, el hecho ocurrió la mañana del 10 de marzo, cuando cuatro individuos armados, vestidos con uniformes similares a los de la DNCD, llegaron a su residencia a bordo de un vehículo Kia Seltos color blanco.

Los asaltantes encañonaron a la víctima y a su esposa, los amarraron de manos y pies y, bajo amenazas, sustrajeron US$15,000 dólares, RD$1,800,000 pesos en efectivo, además de joyas de alto valor, relojes de lujo, celulares, bocinas, documentos personales y otros artículos.

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Investigación y rastreo

Las investigaciones permitieron identificar los vehículos utilizados por la banda, entre ellos dos jeepetas Honda CR-V, con las cuales se desplazaron hacia el sector Andrés, Boca Chica, donde intentaron vender en una joyería parte de las prendas robadas.

Posteriormente, Pericle e Ismael fueron arrestados en el sector 24 de Abril de San Pedro de Macorís, cuando se desplazaban en una Honda CR-V color blanco, año 2016, propiedad del prófugo Pedro Reyes Santana (a) “Pedro el Grande”.

Durante los arrestos y allanamientos, las autoridades ocuparon diversas evidencias vinculadas al caso, entre ellas tres relojes de lujo, dinero en efectivo y el vehículo Kia Seltos 2026 color blanco, utilizado para cometer el atraco.

También fueron ocupadas dos pistolas calibre 9mm (una Glock y una Ruger) con cargadores y cápsulas, así como chalecos, gorras, sueras y pasamontañas con insignias de la DNCD, utilizados por los implicados para simular operativos de ese organismo.

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Además, fueron recuperadas prendas robadas, equipos de música propiedad de la víctima y otros objetos utilizados durante el asalto.

En operativos posteriores, las autoridades recuperaron otras prendas sustraídas, incluyendo un guillo de oro con piedra, que fue entregado voluntariamente por un comerciante que lo había adquirido sin conocer su procedencia.

Estructura criminal

Las autoridades indicaron que Enrique Aníbal Matos Saladín (Pericle) es considerado delincuente reincidente y posee varias órdenes de arresto en distintas provincias por robo, asociación de malhechores y heridas de arma de fuego.

Según las investigaciones preliminares, presuntamente reclutaba personas para integrar estructuras criminales dedicadas a atracos, secuestros y extorsiones, utilizando uniformes falsos de organismos de seguridad.

Asimismo, de acuerdo con declaraciones preliminares de los detenidos, la banda habría obtenido información interna sobre la víctima, lo que forma parte de las investigaciones en curso.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional continúa con las investigaciones y la búsqueda de otros implicados para desmantelar por completo esta estructura criminal que operaba en varias provincias del país.