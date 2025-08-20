Los Alcarrizos.– La Policía Nacional informó que resultó abatido Miguel Alberto Sansón Ferreira, conocido como Ñaca, durante un presunto enfrentamiento con agentes policiales en la calle José Reyes de esta comunidad.

De acuerdo con la Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la institución, Ñaca era buscado mediante varias órdenes de arresto por la comisión de diversos delitos.

Ñaca era buscado por múltiples delitos y poseía un revólver de manera ilegal

Según el informe policial, al percatarse de la presencia de los agentes, el individuo habría disparado contra la patrulla con un revólver calibre 38 que portaba de manera ilegal, lo que provocó la respuesta de los uniformados.

El director regional, general Eduardo Escalante Alcántara, señaló que el hoy occiso se había hecho viral en redes sociales a través de videos en los que se le observaba participando en asaltos y otros hechos delictivos.

El presunto delincuente recibió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo y falleció mientras era trasladado a la sala de emergencias del hospital Dr. Vinicio Calventi. Posteriormente, su cadáver fue llevado a la morgue del mismo centro de salud.