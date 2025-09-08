La polémica surge luego de que Cabello arremetiera públicamente contra el presidente dominicano, en respuesta a la inclusión del grupo criminal Cártel de Los Soles en una lista de organizaciones terroristas.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las declaraciones del dirigente venezolano Diosdado Cabello, quien lo atacó verbalmente tras la decisión del Gobierno dominicano de declarar al Cártel de Los Soles como organización terrorista.

El mandatario aclaró que su pronunciamiento nunca estuvo dirigido a Venezuela ni a funcionarios de ese país. “Yo no hice ningún pronunciamiento contra él. Yo hablé fue de los narcotraficantes y del Cártel de Los Soles. No sé por qué esa respuesta, porque yo ni mencioné a Venezuela”, afirmó Abinader.

Subrayó que la declaración sobre el Cártel de Los Soles como grupo terrorista fue una medida institucional del Estado dominicano y no un ataque personal.

Asimismo, el jefe de Estado cuestionó el trato de Cabello hacia otros líderes de la región. “Me extraña también que él se refiere de manera muy despectiva a la primer ministro de Trinidad y Tobago y a mí, pero trata con mucho respeto al secretario Rubio y llama a reunirse con Trump. Le vi ahí su gran valentía. ¡Qué valentía!”, expresó con ironía.

La controversia surge tras la inclusión del Cártel de Los Soles en la lista de organizaciones terroristas, decisión respaldada por República Dominicana como parte de sus políticas contra el narcotráfico, en coordinación con aliados internacionales.