La XIII edición de los Premios Platino Xcaret no solo celebrará lo mejor del cine y las series iberoamericanas, también se convertirá en una gran fiesta musical el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, México, así lo anunciaron la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA)

Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra, Tres potentes voces de la música latina, debutarán en directo en esta gala en una noche que promete emociones, tanto para los amantes del audiovisual como de la música.

Camilo llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera. El artista colombiano, ganador de múltiples Latín Grammy, ha construido una conexión global con su estilo cercano y sus letras honestas. Desde su irrupción con Por Primera Vez hasta sus más recientes proyectos, ha demostrado una capacidad constante de reinventarse, acumulando éxitos, giras multitudinarias y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Desde España, Manuel Carrasco aportará la fuerza de una trayectoria consolidada. Con casi 25 años en la música, el cantautor ha hecho historia llenando estadios y conectando con cientos de miles de seguidores. Su directo, cargado de emoción y energía, lo ha convertido en uno de los artistas más convocantes del panorama español, y su presencia en la gala añade un sello de intensidad y experiencia.

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Por su parte, María Becerra representa la frescura y el impacto global de la nueva generación. La artista argentina se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del pop urbano latino, rompiendo récords y conquistando escenarios internacionales. Su evolución artística, marcada por colaboraciones, hits virales y propuestas escénicas ambiciosas, la mantiene en el centro de la conversación musical.

Premios y música

La noche también abrirá espacio para nuevas propuestas como el dúo español Tony Grox & Lucycalys, quienes fusionan electrónica, pop y raíces flamencas. Su reciente triunfo en el Benidorm Fest 2026 los proyecta como una de las apuestas emergentes más interesantes del momento.

La XIII edición de los Premios Platino cuenta con el respaldo de importantes instituciones y aliados internacionales, reafirmando su papel como el gran escaparate del talento iberoamericano.

Promovidos por EGEDA y FIPCA, y con el apoyo de organizaciones culturales y del sector audiovisual, estos premios continúan fortaleciendo la visibilidad de la industria en toda la región.