Abinader: “Al y Amelia son ejemplo de RD”

El reloj marcaba la 1:02,24 de la madrugada cuando los jugadores de los Boston Celtics celebraban en el camerino la obtención del título 18, que lo convertía en el equipo más ganador de la NBA.

Acababan de obtener la cuarta victoria de la Final, en el quinto partido, con un impresionante dominio sobre los Dallas Mavericks, con pizarra de 106-88, en el TD Garden.

Escasos minutos después, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, emitía sus felicitaciones para Al Horford, el centro dominicano que a sus 38 años, alcanzaba su primer anillo de campeón, tras una extensa y exitosa carrera en el mejor baloncesto del mundo.

Pero era tan grande la emoción, y tan singular el momento, que no le bastó expresar sus parabienes a Horford a través de su cuenta de X. El mensaje debía llegarle directo (quizás pensó) tanto al jugador como a toda la nación, por ser un ejemplo de tenacidad, persistencia y orgullo para el país.

Abinader comunicándose con Horford y Amelia.

Así que una video-llamada le puso cara a cara con el miembro del equipo campeón de la NBA, quien estaba junto a su esposa e hijos, con quien conversó animadamente unos minutos.

“Me siento tan orgulloso de ustedes. De ti, Al, por ser el primer dominicano que gana un anillo en la NBA, pero también de ustedes como pareja; Amelia, la dominicana que gana Miss Universo…Ustedes son una pareja que son ejemplo para todos los dominicanos”, expresó Abinader a Horford.

Preguntó al veterano jugador de los Celtics y su esposa Amelia Vega, cuando estarán en el país, para realizarles un reconocimiento.

“Porque las noticias buenas, como esta, tenemos también que promocionarlas… Nosotros solamente, muchas veces, como dominicanos, lloramos nuestros problemas, pero muchas veces estos triunfos no los celebramos”, agregó el mandatario.

Pareja ejemplar

El presidente Abinader catalogó como “una pareja ejemplar para todos los dominicaos” a Horford y Amelia.

Argumentó su opinión destacando que son “gente decente, gente de familia y gente buena que se han destacado de la mejor manera en cada una de sus áreas”.

“No te imaginas lo que tú y ustedes como pareja representan para el país”, le expresó a Horford y Amelia, Abinader.

Agradecen

Horford y Amelia agradecieron las felicitaciones al presidente Abinader, al tiempo en que le informaron su intensión de traer el trofeo a República Dominicana.

El mandatario le pregruntó cuándo vienen al país, a lo que Horford respondió que todavía deben coordinar la llegada.

Abinader ofreció al jugador de los Celtics y su familia todas las facilidades necesarias para que traigan al país el trofeo.

Reiteró sus felicitaciones a la pareja, tanto en su nombre como en el de la vicepresidenta Raquel Peña, de quien dijo les envió un afectuoso saludo.

Impresionado

El presidente Abinader le expresó a Horford y Amelia cuan orgulloso se sentía por ellos.

Pero también les comentó un hecho que le tocó de manera significativa, mientras veía la celebración del equipo de los Celtics.

“Vi a sus hijos con la bandera dominicana, celebrando, eso nos hizo sentir muy orgulloso también”.

Horford, en respuesta al mandatario, le expresó sus sentimientos de gratitud y orgullo por ser hijo de República Dominicana.

Nadie lo merecía más que él

BOSTON, ESPN.– En medio de una esperada celebración, con confeti cayendo desde el techo, todos los jugadores, entrenadores, personal de Boston Celtics y fanáticos en la cancha del TD Garden, Al Horford, quien tuvo que esperar 186 partidos de postemporada para coronarse campeón por primera vez en su carrera, reflexionó sobre su primera reunión con el equipo, hace ocho años.

«Hombre, nunca olvidaré lo que Danny Ainge me dijo en esa reunión», dijo Horford, de 38 años, sobre el ex presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics. «Dijo: ‘Puedes ganar campeonatos en muchos lugares, pero no hay nada como ganar en Boston. Nada como ganar como un Celtic'».