La Vega. – El presidente Luis Abinader informó que ya se realizó un primer desembolso económico para la construcción de la presa de Guaigüi, en la provincia de La Vega, un proyecto que contará con un rediseño estructural más moderno y eficiente.

Aunque el mandatario no especificó el monto de esta partida inicial, destacó que la obra tendrá un impacto significativo en la generación eléctrica nacional, al estimarse que el embalse aportará alrededor de 380 megavatios durante las horas pico del sistema energético dominicano.

Abinader señaló que los trabajos ya se encuentran en marcha, y que el inicio formal de la obra será anunciado en los próximos días.

El jefe de Estado ofreció estas declaraciones durante el acto de intervención del Centro Olímpico del municipio cabecera de La Vega, donde reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras que fortalezcan la producción y la sostenibilidad energética del país.