PRD tilda de “maniobra distractora” convocatoria al diálogo del Gobierno

Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) criticó la más reciente convocatoria a diálogo realizada por el Gobierno, asegurando que no cuenta con una agenda clara y que responde más a una estrategia política que a una verdadera intención de consenso.

El pronunciamiento fue realizado por su presidente, Miguel Vargas Maldonado, quien sostuvo que este tipo de iniciativas ya han sido implementadas anteriormente sin ofrecer resultados concretos, generando desconfianza en la población.

Vargas consideró que el oficialismo busca desviar la atención pública en momentos en que se adoptan decisiones que impactan negativamente al país. A su juicio, la oposición no debe prestarse a lo que definió como un “juego político” sin soluciones reales.

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El líder del PRD también advirtió que el país enfrenta un escenario internacional complejo, y señaló que la actual gestión no ha mostrado la capacidad necesaria para afrontar dichos retos, lo que según afirmó incrementa la vulnerabilidad nacional.

Ante esta situación, la organización opositora insistió en la importancia de fortalecer la unidad entre los distintos sectores políticos contrarios al Gobierno, con miras a construir una propuesta sólida que responda a las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, el PRD reiteró su llamado a consolidar una alternativa que permita un cambio en la conducción del Estado en las próximas elecciones.