Santo Domingo.– Las granizadas registradas la tarde del lunes en algunos puntos del país sorprendieron por su intensidad y carácter inusual, generando interrogantes sobre qué condiciones provocaron este fenómeno poco común en territorio nacional.

El evento ocurrió con mayor intensidad en Bayahíbe, al Este del país, donde la temperatura descendió 12 grados Celsius en apenas 45 minutos, pasando de 32 °C a las 3:00 de la tarde a 20 °C a las 3:45 p. m., según explicó la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Este cambio brusco generó condiciones atmosféricas inestables que favorecieron la formación de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbos, donde se originan este tipo de fenómenos.

El informe detalla que el contraste térmico produjo corrientes ascendentes intensas, capaces de elevar gotas de agua hacia capas más frías de la atmósfera, donde se congelan. Estas partículas de hielo continúan creciendo al chocar con más agua superenfriada, hasta que finalmente caen en forma de granizo.

Los datos fueron obtenidos a través de sensores ambientales y una estación meteorológica instalada en el Cuerpo de Bomberos, como parte del proyecto de investigación ADAPTCC-DR, que monitorea condiciones climáticas en zonas costeras.

El informe también advierte sobre un comportamiento atípico en las lluvias. Mientras el promedio anual histórico de precipitaciones en esa zona es de 970 milímetros, en lo que va de 2026 ya se han registrado 1,392.9 milímetros, superando ampliamente ese nivel. Solo en abril se han acumulado 113.8 milímetros.

Según los investigadores, este aumento en las precipitaciones y la variabilidad en las condiciones climáticas podrían estar asociados a patrones más amplios vinculados al cambio climático.

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La universidad destacó que este tipo de monitoreo permite comprender mejor fenómenos extremos y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ante eventos meteorológicos inusuales.

El proyecto ADAPTCC-DR forma parte de una iniciativa orientada a impulsar el uso de tecnologías digitales para la adaptación al cambio climático en zonas costeras del Caribe, con apoyo de organismos internacionales.