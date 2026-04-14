Baní, Peravia.– El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia condenó a 20 años de prisión a A.M.O, tras hallarlo culpable de abuso sexual en perjuicio de su hija menor de edad.

La sentencia de 20 años deberá ser cumplida en el Centro de Privación de Libertad de Baní.

El tribunal, presidido por la magistrada Mary Díaz Castillo e integrado por los jueces Miguel Pérez Méndez y Jorge Broun, basó su decisión en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que establecieron la responsabilidad penal del imputado.

La menor tenía ocho años al momento de los hechos, los cuales salieron a la luz el 24 de julio de 2024, cuando el imputado solicitó su custodia durante el período de vacaciones.

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De acuerdo con la acusación, tras regresar al hogar de su abuela materna, la niña presentó cambios en su comportamiento, lo que llevó a indagar la situación. Posteriormente, reveló los hechos y las amenazas recibidas para no denunciarlos.

A.M.O fue arrestado el 27 de julio de ese mismo año mediante una orden de allanamiento.

En los detalles de la nota informativa del Tribunal no ofreció detalles del lugar donde ocurrió el hecho, así como el nombre de la madre de la menor.