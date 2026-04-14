Abril: Cuando el asfalto caribeño cuenta su historia y sus sombras persistente en la justicia.

SANTO DOMINGO.- Abril, en la memoria del dominicano, no es un mes cualquiera, es un calendario repleto de amargos recuerdos, sangre, lucha, desgracia y muerte, pero también de resiliencia y amor a la patria y la Constitución.

Este 24 de abril se cumplen 61 años de la Revolución de abril, una gesta que dejó decenas de muertos sobre el caliente asfalto caribeño de Santo Domingo.

La tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida el pasado año, se ha sumado al dolor histórico de la revuelta liderada por militares constitucionalistas en 1965, la intervención norteamericana y la «poblada» de 1984.

Estos eventos han estado separados por décadas, pero permanecen unidos por el amargo recuerdo de familias que perdieron a sus seres queridos y de otros que portan cicatrices permanentes, no solo en su cuerpo, sino también en su memoria.

Sin duda, se trata de eventos que han transformado el tejido social del país, uniendo a distintas generaciones en un mismo sentimiento de duelo y reflexión.

Abril del 1965

El levantamiento de los militares constitucionalistas, seguido por la dolorosa intervención militar extranjera, marcó un episodio de valentía y orgullo nacional.

Abril ha sido un mes que ha marcado la historia de República Dominicana, en esta foto se observa cuando ciudadanos exigían la salida de los norteamericanos del territorio nacional.

La lucha inició el 24 de abril con el objetivo principal de derrocar el gobierno de facto de Donald Reid Cabral y restablecer la Constitución de 1963, lo que implicaba el retorno al poder del profesor Juan Bosch, quien había sido derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 1963.

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Se estima que más de 2,000 personas perdieron la vida en una gesta que, a pesar del tiempo, vive presente en los dominicanos, no solo por las víctimas, sino por la valentía de la lucha.

El 28 de abril de ese año, apenas cuatro días después de iniciada la revolución, se produjo la invasión norteamericana con un total de 42,000 soldados estadounidenses.

El presidente Lyndon B. Johnson justificó inicialmente la intervención alegando la necesidad de proteger a ciudadanos extranjeros; sin embargo, más tarde declaró que el objetivo era evitar que la República Dominicana se convirtiera en «otra Cuba».

La Poblada de 1984

En abril de 1984, hace 42 años, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco (PRD), se produjo un estallido social masivo conocido popularmente como «La Poblada».

Abril, imagen de la poblada del 1984.

Esta acción, que inició el lunes 23 de ese mes y se extendió durante tres días, tuvo como causa principal el deterioro económico del país y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cifras oficiales de la época señalan que unas 150 personas fallecieron y cientos resultaron heridas.

Tragedias Contemporáneas

A estos hechos históricos se han sumado tragedias contemporáneas que mantienen la herida abierta. Un ejemplo es lo ocurrido el 8 de abril de 2025 con el colapso del techo de la emblemática discoteca Jet Set, en el Distrito Nacional, que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos.

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A pesar del malestar colectivo, la justicia dominicana aún no ha emitido un fallo definitivo, ocasionando un dolor persistente en las familias de las víctimas y en la sociedad en general.

Para los sobrevivientes, un año no ha sido suficiente para sanar, y mucho menos para cerrar un capítulo que sigue inconcluso en los tribunales.

El hilo conductor de estos hechos ha dejado familias fragmentadas y marcas permanentes, pues no se trata solo de heridas físicas, sino de una memoria colectiva que se resiste al olvido.