Santo Domingo.– La editorial Ediciones Pie Izquierdo anunció la circulación del libro de poesía “Álgebra de peces”, del escritor dominicano Pastor De Moya, una obra que define como la expresión de una lengua viva, construida a partir de un lenguaje libre y descarnado que explora tanto el mundo interior como exterior del ser humano.

El volumen, en tapa dura e ilustrado, presenta un diseño cuidado en todos sus detalles, lo que representa, según la editorial, un logro significativo que reafirma su apuesta por la poesía como un género esencial dentro de la literatura.

Una propuesta poética consolidada

De Moya, artista multidisciplinario y reconocido como poeta y cuentista dentro y fuera de República Dominicana, explicó que en “Álgebra de peces” recoge el recorrido de varias décadas de creación.

Indicó que la obra concentra su visión estética y vital, así como su manera de “ver, respirar, vivir y observar la vida”.

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El también escritor José Enrique García, Premio Internacional de Poesía Pedro Henríquez Ureña, valoró la consistencia de la escritura de De Moya, señalando que su obra se mantiene enfocada en la estructura poética, sin debilidades formales.

En su análisis, destacó que las imágenes del autor se desplazan en múltiples direcciones, manteniendo precisión léxica y una construcción sonora y semántica que responde a la ambigüedad propia de la poesía.

El poeta Marino Beriguete, autor del prólogo, describe la obra como una propuesta intensa, en la que el lenguaje adquiere una dimensión expresiva singular.

Valoraciones críticas y trayectoria

Pastor de Moya

“Su Álgebra de peces es una alquimia del verbo y la emoción”, afirma, al tiempo que resalta la capacidad del autor para construir un discurso poético libre y de gran fuerza expresiva.

La obra cuenta con 152 páginas y fue publicada por Ediciones Pie Izquierdo, con coordinación editorial de Clara Dobarro y diseño de portada de Elizabeth López Rosario.

De Moya, oriundo de La Vega, ha desarrollado una amplia trayectoria en la literatura y las artes visuales, obteniendo reconocimientos como el Premio Nacional de Cuentos 2002 por “Buffet para caníbales”, así como distinciones en cine y artes visuales a nivel internacional.