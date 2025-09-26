NUEVA YORK.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, sostuvo un encuentro con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump, en el marco de la recepción organizada con motivo de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante la reunión, Abinader manifestó que aprovechó la ocasión para reiterar la invitación a Trump a participar en la Cumbre de las Américas, evento que tendrá lugar en diciembre próximo en territorio dominicano.

“Junto a mi esposa Raquel compartimos con el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump durante la recepción ofrecida a propósito de la 80ª Asamblea General de la ONU, donde le reiteramos la invitación para que nos acompañe en la Cumbre de las Américas a celebrarse en nuestro país”, expresó Abinader a través de un comunicado.

El mandatario destacó que la presencia dominicana en esta asamblea refleja la diplomacia activa que impulsa su gobierno, con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales y posicionar al país como anfitrión de eventos de alto nivel en el ámbito global.