SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este viernes una reunión virtual del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que se decidió convocar la evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, tras cumplirse 7 años desde sus designaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la Constitución de la República.

Las entrevistas se llevarán a cabo el jueves 2 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, en el Palacio Nacional, y serán de carácter público, según informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta Romero.

Tras la reciente modificación del Reglamento para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura puede decidir en cada convocatoria si las entrevistas serán públicas o privadas, exceptuando la del presidente de la Suprema Corte, que siempre debe ser pública, según el artículo 4, párrafo I, del Reglamento núm. 2-25, del 15 de septiembre de 2025.

Puedes leer: Nuevo ciclón se forma cerca de Cuba y podría impactar el Caribe

El 23 de septiembre cerró el plazo para que se presentaran objeciones sobre los informes de desempeño de los jueces evaluados; sin embargo, no se registraron objeciones en esta ocasión ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura.

En cuanto al magistrado Blas Rafael Fernández Gómez, aunque también cumple 7 años desde su designación, no será evaluado, tras comunicar su decisión de no optar por un nuevo período en la Suprema Corte, conforme al artículo 5 del Reglamento núm. 2-25.