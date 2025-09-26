Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader continuará este fin de semana su agenda de acercamiento comunitario, con una mesa de trabajo el sábado en Santo Domingo Norte y diversas actividades el domingo en Santiago, donde anunciará obras como el remozamiento del hospedaje Yaque, el proyecto Mirador del Yaque (New York Chiquito) y el saneamiento de la cañada del Embrujo I y el lunes encabezará desde Arroyo Gurabo una edición especial de La Semanal con la Prensa.

Estas iniciativas representan un impacto directo en la calidad de vida de las familias de Santo Domingo Norte y Santiago, al dar respuesta a necesidades históricas vinculadas al desarrollo urbano, la recreación y el saneamiento ambiental.

Quizas te interese: PHD define ruta hacia su convención nacional y elecciones; sigue en espera puesto en Gobierno

Sábado 27 de septiembre – Santo Domingo Norte

El presidente Abinader iniciará su agenda con una mesa de trabajo con las principales autoridades del municipio a partir de las 11:00 de la mañana, en el Salón del Polideportivo de la Nueva Barquita.

Domingo 28 de septiembre – Santiago de los Caballeros

La agenda del mandatario continuará el domingo con un acto a las 4:00 de la tarde, donde anunciará el remozamiento del hospedaje Yaque, el proyecto Mirador del Yaque (New York Chiquito) y el saneamiento de la cañada del Embrujo I. Posteriormente, realizará un recorrido de supervisión por esta cañada.

Lunes 29 de septiembre – Santiago de los Caballeros

El lunes, el jefe de Estado encabezará su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación, La Semanal, en una edición especial desde Arroyo Gurabo.